Ilan Van Wilder is luxeknecht voor Remco Evenepoel, maar waar ligt zijn potentieel? Bondscoach Sven Vanthourenhout legt uit

Ilan Van Wilder is in de klimtrein van Remco Evenepoel steevast de laatste man. Er gaan stemmen op om hem ook een kans te bieden. Bondscoach Sven Vanthourenhout schat zijn potentieel in.

In Luik-Bastenaken-Luik trok Ilan Van Wilder op La Redoute stevig door. Het was de perfecte rode loper voor Remco Evenepoel om aan te vallen en voor de 2e keer op rij La Doyenne te winnen.

Ook in de Vuelta was Van Wilder de laatste man voor Evenepoel. Zo fungeert de jonge renner uit Vlaams-Brabant als luxeknecht binnen het team. Nochtans toonde hij bij de jeugd dat hij meer in zijn mars heeft. Bij de junioren was het na Evenepoel de nummer 2 van de wereld. "Als Evenepoel er bij de jeugd niet had bijgeweest, dan zou Van Wilder de man geweest zijn", vertelde bondscoach Sven Vanthourenhout aan Het Nieuwsblad.

Bij de profs toonde Van Wilder ook al wat van zijn kunnen. Zo werd hij vorig seizoen 5e in de Ronde van Burgos en 13e in de Ronde van Lombardije. Dit jaar werd hij 3e in de Ronde van de Algarve. Ook miste hij daar nipt zijn 1e profzege door te vroeg te juichen.

Is het niet beter om Van Wilder wat meer zijn eigen kans te laten gaan. "Het is dubbel", vindt Vanthourenhout. "In een rittenkoers van een week zou hij nu al zelf kunnen schitteren, maar elke potentiële winnaar van een grote ronde heeft in zijn klimtrein 1 of 2 renners nodig die zelf top 10 kunnen rijden. Anders kom je er als kopman niet."

"Anderzijds ben ik ervan overtuigd dat als Van Wilder ooit vol voor eigen rekening mag gaan, hij een plaats in de top 5 in een grote ronde zal kunnen halen", is Vanthourenhout ervan overtuigd.