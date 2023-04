Opgeluchte Sanne Cant geeft update na crash in 'De Hel', met besef: "Voor hetzelfde geld was het gedaan met fietsen"

Het was een ferme crash, die massale valpartij in 'De Hel' waarbij Sanne Cant het grootste slachtoffer was. Inmiddels kan Cant weer met de fiets rijden en dat is niet vanzelfsprekend.

Sanne Cant kreeg maar liefst 60 hechtingen rond haar ooglid en wenkbrauw, maar beseft dat het allemaal nog veel erger had kunnen zijn. "Ik heb enorm veel geluk gehad", zegt de renster van Fenix-Deceuninck in een gesprek met Sporza. "De wonden waren allebei 5 millimeter van mijn oog verwijderd." De gevolgen voor haar passie en haar carrière hadden echt nefast kunnen zijn. "Voor hetzelfde geld moest ik niet meer gaan fietsen door een oogletsel. Voor hetzelfde geld was het gedaan met fietsen voor de rest van mijn leven. Dus in dat opzicht vind ik twee weken niks doen niet erg." NIEUWE DEELNAME IN 2024 Ze is overigens vastberaden om in 2024 opnieuw deel te nemen aan Parijs-Roubaix. "Ik ben blij en opgelucht dat mijn carrière niet voorbij is en ik me volgend jaar in Roubaix opnieuw kan tonen."