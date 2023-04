Thijs Zonneveld klaagt discriminatie aan: "Geflikt omdat ik een ouwe lul ben"

Journalist Thijs Zonneveld is sinds dit seizoen weer actief als renners bij BEAT Cycling in het gravelcircuit. Maar de Nederlander krijgt te maken met een ongelukkig probleem.

Thijs Zonneveld staat zondag aan de start van de Gravel Fondo Limburg in Nederland. Maar daar staan wedstrijdrenners en recreanten door elkaar aan de start. En de startposities worden bepaald door leeftijd.

Met zijn 42 moet Zonneveld dan ook redelijk ver vanachter starten. "Dat is een vorm van leeftijdsdiscriminatie die niet thuishoort in 2023", schrijft BEAT op zijn sociale media.

"En het wordt nog gekker. De organisatie bepaalt welke 25 renners vooraan mogen starten." Die 25 bestaan onder meer uit ex-renners en influencers, maar daarbij geen Zonneveld. Daardoor zal hij rond plaats 500 moeten starten.

Zonneveld: "Geflikt omdat ik een ouwe lul ben"

"De profs, oud-profs, influencers en journalisten zijn door de organisatie op het eerste startvak gezet. Behalve eentje. Geen idee wie ik daar ooit voor de schenen heb getrapt, maar goed", schrijft Zonneveld op zijn sociale media.

"Het probleem is dat ik ook niet in het tweede, derde of vierde startvak sta. Ik mag starten als 500e, minuten na de eersten. Omdat ik 40+ ben, aldus de organisatie. Hoe ik ooit nog vooraan moet geraken: geen idee. Geflikt omdat ik een ouwe lul ben. Top."

Het probleem is dat ik ook niet in het tweede, derde of vierde startvak sta. Ik mag starten als 500e, minuten na de eersten. Omdat ik 40+ ben, aldus de organisatie. Hoe ik ooit nog vooraan moet geraken: geen idee. Geflikt omdat ik een ouwe lul ben. Top. pic.twitter.com/FQDSFSUcLa — Thijs Zonneveld (@thijszonneveld) April 27, 2023