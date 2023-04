Duidelijke oproep om Zonneveld plek vooraan te bezorgen: "Iemand tegen de schenen getrapt? Daar is hij niet vies van"

Er is veel ophef ontstaan rond het feit dat Thijs Zonneveld niet vooraan mag starten in de Gravel Fondo van Limburg komende zondag. Er is inmiddels een oproep gelanceerd door een andere deelnemer om van plek te ruilen.

Journalist Thijs Zonneveld deinst zelf niet terug voor een uitdaging op de fiets. Onlangs reed de Nederlander voor BEAT de Scheldeprijs en ook de Gravel Fondo Limburg staat op zijn programma. Tot zijn grote consternatie ontdekte Zonneveld dat hij geen plekje krijgt in de 'Priority Box'.

De 25 deelnemers in deze box starten helemaal vooraan. "Geflikt omdat ik een ouwe lul ben", stelde Zonnveld op Twitter. Wél in de 'Priority Box': Menno Grootjans, redacteur van het magazine Fiets, die strijdt in de categorie +65. Op de site van het magazine wordt er voor gepleit om Grootjans achteruit te plaatsen, zodat hij start tussen leeftijdsgenoten.

LIJST VAN 25

De plek die vrijkomt kan dan naar Zonneveld gaan. "Niemand snapt hoe die lijst van 25 tot stand is gekomen. Of waarom iemand als Thijs, die naast dat hij best een beetje kan trappen ook een bekende Nederlander is, er niet op staat. Iemand tegen de schenen getrapt? Zou kunnen, daar is hij niet vies van. Maar dat zou geen reden mogen zijn."

Nu nog afwachten of de organisatie op deze vraag ingaat of niet. Het belooft in elk geval nog een bewogen zondag te worden in Nederlands Limburg.