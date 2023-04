Knappe solowinst in de slotrit van de Ronde van Asturië, de eindzege is voor Lorenzo Fortunato

Pelayo Sanchez heeft de slotrit in de Ronde van Asturië gewonnen. Hij won na een knappe solo. De eindzege was voor Lorenzo Fortunato.

In de Ronde van Asturië zaten ze na 3 dagen al aan de laatste etappe. Het was een heuvelrit met op het einde nog een muur, de Alto Tenebreo (3,5 km aan 9,1%), en een niet gecategoriseerde klim van 4,3 km aan 4,1%. De aankomst lag na ruim 146 km in Oviedo.

11 renners kozen al snel het hazenpad en daarachter kwam er controle in het peloton. Onder meer EOLO-Kometa leidde de achtervolging.

Op de Alto Tenebreo werden de meeste koplopers weer gegrepen, maar Pelayo Sanchez was als sterkste overgebleven. Na de Tenebreo hield hij knap stand en won hij de etappe. Hij won voor Vincenzo Albanese en Steff Cras. De eindzege was voor Lorenzo Fortunato.