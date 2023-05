Revelatie geeft zijn geheim over zijn grote stap voorwaarts prijs: "Elke euro uitgegeven om mijn prestaties te verbeteren"

Dit voorjaar won Matteo Jorgenson de Ronde van Oman en werd hij 8e in Parijs-Nice en 2e in de Ronde van Romandië. Tussendoor werd hij ook 4e in de E3 Saxo Classic en 9e in de Ronde van Vlaanderen. Zo maakte hij aansluiting met de wereldtop. Op Twitter beschreef hij hoe hij dat deed.

"Het belangrijkste dat ik leerde, was dat zolang ik consistent presteerde en de kleine dingen juist bleef doen, het je lichaam zou vooruitstuwen. Zo ging ik een paar keer heel diep en dan rustte ik lange tijd uit, tot ik er weer bovenop was", schreef Matteo Jorgenson op Twitter. Die cyclus herhaalde de Amerikaan elke keer: in het voorjaar 2021 waardoor zijn Giro slecht was, en in de Tour 2022 waarvan hij tot eind 2022 moest herstellen. "Die Tour gaf me wel het vertrouwen dat ik heel dicht bij een goede vorm zat. Daarom stelde ik me voor 2023 grote doelen", aldus Jorgenson. "Nu kan ik zeggen dat ik elke euro van mijn salaris heb uitgegeven om mijn prestaties te verbeteren", ging Jorgenson. "Dat ging van individuele stages en tijdritmateriaal tot voeding, massage, motorpacing en nog veel meer. De combinatie maakte van mij een beter renner." Zo was hij de volledige maand januari in een hoogtehotel en woog hij zijn eten vanaf december af om altijd op zijn wedstrijdgewicht te blijven en altijd voldoende energie te hebben. Ten slotte bedankte Jorgenson nog zijn ploeg Movistar en specifiek ook zijn trainer Patxi Vila: "Hij verkleinde de afstand tussen racen en herstel op een manier die ik nog nooit eerder had meegemaakt. Ook hoe hij omging met mijn onophoudelijke stroom aan spraakberichten en data-analyses, is een prestatie op zich."