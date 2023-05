Timothy Dupont schiet in de Ronde van Griekenland nu wel raak

Timothy Dupont heeft in de Ronde van Griekenland zijn 1e zege van het seizoen geboekt. Hij was de snelste in de massasprint. Een dag eerder had hij nog naar een 6e plaats gesprint.

Na 2 dagen op Kreta was de Ronde van Griekenland naar het vasteland getrokken. De rit ging van Mycenae en Kalamata, goed voor 178 km. 8 renners kozen al snel voor de aanval, maar die werden op de 1e klim van de dag al gegrepen. Daarna reden 5 andere renners weg. Daar zat ook Otruba bij en die vormde een dreiging voor het klassement. Daardoor werden ook zijn ingerekend. In de finale probeerde nog een trio een gooi naar de ritzege te doen, maar het peloton wou absoluut een massasprint. Daarin toonde Timothy Dupont zich de snelste. De renner van tarteletto-Isorex pakte zo zijn 1e zege van het seizoen. Aaron Gate blijft leider in Griekenland.