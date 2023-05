Evenepoel doet het wel, concurrenten Roglič en Ganna niet: dit is het geheime wapen van Remco in de tijdrit

Remco Evenepoel begint straks aan zijn jacht op de eindzege in de Giro met een tijdrit. En Evenepoel zal daarbij anders voor de dag komen dan zijn concurrenten.

Zo zal Evenepoel net als in de Vuelta van vorig jaar steeds kiezen voor korte mouwen, zowel aan de armen als aan de benen. De broek zal zelfs korter geknipt worden dan normaal. Net zoals in de Vuelta zal er dus waarschijnlijk witte huid van zijn benen te zien zijn.

Dat Evenepoel kiest voor die korte variant, terwijl zijn concurrenten Roglič en Ganna voor een lange variant kiezen, heeft een duidelijke reden: Evenepoel zou "snel vel" hebben.

Tijdritpakken normaal altijd sneller

Met korte mouwen rijden zou dus voordeliger zijn dan de langer mouwen van een tijdritpak. Dat lijkt contradictorisch, want volgens professor aerodynamica Bert Blocken zijn pakken altijd sneller dan de huid.

"Wij hebben in onze tests altijd vastgesteld: hoe gladder een oppervlak, hoe beter. Maar ik wil zeker niet beweren dat Evenepoel het fout heeft. Hij is een intelligente kerel, die goed nadenkt over dingen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Volgens Evenepoel heeft het dan weer te maken met zijn positie. Zo legt hij zijn armen redelijk schuin, waardoor de wind er zo ook wordt afgevoerd. Of Evenepoel zo echt sneller is zal zaterdagmiddag rond de klok van 17u duidelijk worden.