Annemiek van Vleuten komt terug op 'plasincident' in de Vuelta en mogelijke wraakactie voor de Tour van vorig jaar

Annemiek van Vleuten is nog eens terug gekomen op het incident in de Vuelta. De wereldkampioene viel aan tijdens een plaspauze van haar concurrente Demi Vollering, maar dat was geen wraakactie voor een incident in de Tour van vorig jaar.

Even terug naar de Tour de France Femmes van vorig jaar. Demi Vollering probeerde te profiteren van een lekke band van Annemiek van Vleuten. Lotte Kopecky zette zich toen op kop voor Vollering, maar Van Vleuten hield toch stand.

In de voorlaatste etappe van de Vuelta van vorige zaterdag versnelde Van Vleuten toen Vollering even een plaspauze nam, net voor een strook met zijwind. Volgens Van Vleuten was dat voor de etappe al het plan om daar aan te vallen.

In de podcast In het Wiel kwam Van Vleuten nog eens terug op het voorval. "De Tour heeft niet meegespeeld. Dit was een andere situatie. Toen ik lek reed in de Tour grepen ze dat moment aan om te gaan rijden."

Meerdere ploegen wisten dat het op de kant zou gaan. Wat dat betreft, voel ik me gesteund door andere rensters.

- Annemiek van Vleuten

"In de Vuelta hadden we het plan al gemaakt voor ze gingen stoppen. Het heeft niks met mekaar te maken. Als we die stop hadden aangegrepen om te koersen, zou ik niet akkoord zijn gegaan. Dat is niet mijn manier van koersen. Dat vind ik geen fair play."

"Misschien had het beter gecoacht kunnen worden bij SD Worx. Ook anderen vonden het een bijzonder moment om te stoppen. Meerdere ploegen wisten dat het op de kant zou gaan. Wat dat betreft, voel ik me gesteund door andere rensters."

"In dit geval moet je scherp zijn als het op de kant gaat. Ik heb het er niet met Demi over gehad, wel met haar ploegleidster Anna van der Breggen. Ik heb haar ons plan uitgelegd en ik hoop dat we op sportief vlak kunnen blijven strijden", besloot Van Vleuten nog.