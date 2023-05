Riejanne Markus voert een nummertje op in de Navarra Women's Elite Classic

Riejanne Markus heeft de Navarra Classic gewonnen. Ze bleef in een lastige finale als sterkste over en won na een knappe solo.

2 dagen voor de Ronde van het Baskenland reden de vrouwen eerst nog de Navarra Women's Elite Classic. Ze vertrokken in Pamplona om in rond de stad enkele lussen te trekken en weer in Pamplona aan te komen. Onderweg lagen 9 beklimmingen met de laatste op zo'n 10 km van de streep. Ook de aankomst in Pamplona na 136 km liep op.

Al snel ontstond een ruime kopgroep van 15 rensters. Ze kregen al snel een ruime voorsprong, maar door het stevige parcours verbrokkelde de kopgroep al snel. Zo bleven ze met nog zo'n 70 km te gaan met nog 4 rensters over.

Ook in het peloton zaten ze niet stil. Er werd tempo gereden en ook daar stond de deur achteraan open. De voorsprong van 4 minuten werd meer dan gehalveerd en zo lag voor de finale nog veel open.

Op de laatste beklimmingen werden de laatste koplopers gegrepen. De groep der favorieten dunde verder uit en Riejanne Markus bleef als sterkste over. Ze kwam solo over de top van de laatste beklimming en dook solo richting Pamplona. Ze won voor Tamara Dronova-Balabolina en Ella Wyllie.