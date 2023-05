Allan Peiper over zijn nieuwe job in het peloton: "Het team moet meer in balans komen"

Allan Peiper wordt adviseur bij Jayco AlUla. Zelf is hij verheugd met die functie.

Zo gaat Allan Peiper niet bij UAE aan de slag, maar hij werd door Marco Pinotti, met wie hij bij HTC en BMC samenwerkte, gecontacteerd. "Zo was het snel met eigenaar Gary Ryan beklonken", vertelde Peiper aan Het Nieuwsblad. Peiper wordt adviseur bij Jayco AlUla.

Zijn rol zal vooral overschouwend zijn. "Ik ga consultancy aan het performanceteam geven", ging Peiper verder. "Het gaat dan niet over een bepaalde renner of koers. Met mijn advies moeten we op langere termijn een gestroomlijnder programma voor iedereen proberen te creëren. Zo moet het team meer in balans komen."

Zelf is Peiper blij met zijn nieuwe rol in het peloton: "Het is fijn om van eigenaar Ryan en ploegmanager Brent Copeland te horen dat ze mijn ervaring graag willen gebruiken. Het is ook een stimulans voor mij. Ook ben ik uitermate blij dat ik op deze manier mijn sport nog iets kan bijbrengen en dat ze willen luisteren naar mijn expertise."