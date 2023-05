Voorjaarsrevelatie Ben Healy verbaasde ook zijn ploeg: "Daar heeft Ben gewoon schijt aan"

Ben Healy imponeerde zaterdag in de Giro met een solo van 50 kilometer. Ook bij zijn ploeg zijn ze onder de indruk.

Ben Healy (22) toonde zich in de Ardennen aan het grote wielerpubliek met ereplaatsen in de Brabantse Pijl, Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik. Maar in de Giro was het echt een eerste keer prijs voor de Ier.

Healy won zijn vijfde koers in zijn carrière, maar de eerste in de WorldTour. Op de lokale ronde versnelde Healy al op de eerste beklimming, met nog 50 kilometer te gaan, vanuit de kopgroep.

"De ploeg was ervan overtuigd dat die eerste beklimming te vroeg was", zegt ploegleider Ken Vanmarcke bij Sporza. "Maar daar heeft Ben gewoon schijt aan."

"Als je dan ziet hoe hij wegrijdt en toont dat hij twee klassen beter is dan de rest, dan moet je gewoon meegaan in dat verhaal. We hadden al snel door dat het in orde zou komen", stelde Vanmarcke nog.