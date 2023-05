📷 Tadej Pogačar ziet ploeg- en langgenoot noodgedwongen een punt zetten achter zijn carrière

Jan Polanc (31) moet zijn fiets noodgedwongen aan de haak hangen. De Sloveen kampt met hartproblemen.

Tadej Pogacar verliest met Jan Polanc een van zijn trouwe luitenanten. De Sloveen kampt namelijk met hartproblemen en kwam dit jaar nog niet in actie. Polanc werd vorig jaar nog 12de in de Vuelta.

"Er zijn heel wat onderzoeken gebeurd en de ploeg heeft mij geholpen de juiste antwoorden te vinden en juiste beslissingen te nemen", zegt Polanc.

"Dit is natuurlijk niet hoe ik mijn carrière had willen beëindigen, maar als ik erop terugkijk, ben ik heel tevreden en gelukkig. Ik kijk uit naar de toekomst, want op dit moment gebeuren er veel mooie dingen in mijn leven. Ik ben ook dankbaar voor alles wat ik al bereikt heb."

Polanc won onder meer 2 ritten in de Giro en droeg in 2019 ook twee dagen de roze trui. De Trofeo Laigueglia was vorig jaar zijn laatste overwinning.