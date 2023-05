Luxeknecht van Wout Van Aert verlengt bij Jumbo-Visma

Christophe Laporte heeft zijn contract bij Jumbo-Visma verlengd. Tot eind 2026 loopt zijn nieuwe contract.

Sinds 2022 rijdt Christophe Laporte voor Jumbo-Visma. Hij won er meteen een rit in Parijs-Nice en de Tour de France. Een jaar nadien boekte hij ook succes in de kasseiklassiekers. Hij won Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen.

Laporte zal nog wat langer voor de Nederlanse formatie rijden. Hij verlengde zijn contract tot eind 2026 en zal zo nog wat langer aan de zijde van Wout Van Aert rijden.

"Ik voel me heel goed bij dit team", zei Laporte op de website van de ploeg. "De ploeg werkt heel professioneel, maar voelt tegelijk ook heel familiaal. Door bij Jumbo-Visma te blijven, weet ik dat ik mijn potentieel maximaal kan benutten."

KOPMAN EN LUXEKNECHT

Ook bij het team zijn ze enorm tevreden over de contractverlenging van de Fransman. "Zijn komst is een schot in de roos gebleken en in anderhalf jaar tijd is Laporte tot kopman doorgegroeid. Daarnaast heeft hij ook een hele belangrijke ondersteunende rol voor Van Aert in de klassiekers en voor de klassementsmannen in de grote rondes", aldus sportief manager Merijn Zeeman.

Jumbo-Visma kreeg heel wat concurrentie om Laporte binnen te halen, maar Laporte bleef uiteindelijk om wie zij zijn en hoe zij werken. Zeeman ziet dat als een heel groot compliment.