Mathieu van der Poel heeft belangrijk nieuws te melden en is binnenkort opnieuw te bewonderen in België

Mathieu van der Poel, de man die twee Monumenten won dit voorjaar, is binnenkort in België opnieuw te bewonderen. Dat heeft zijn ploeg bekendgemaakt.

Door Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix te winnen, is het seizoen van Mathieu van der Poel al lang geslaagd. Al kunnen er zeker nog meer successen bijkomen. De Helleklassieker is voorlopig ook de laatste koers die VDP reed. Het is de vraag wat nu de volgende stappen zullen zijn in zijn seizoen.

Daar kan Alpecin-Deceuninck dus al wat beter een antwoord op geven. Voor Van der Poel staat alles momenteel in het teken van de voorbereiding op de Tour de France. In aanloop daarnaartoe maakt de Nederlander ook ruimte voor wedstrijden in ons land.

Alpecin-Deceuninck bevestigt op zijn Instagrampagina dat Mathieu van der Poel Dwars door het Hageland en de Baloise Belgium Tour aan zijn programma heeft toegevoegd. De eendagskoers Dwars door het Hageland zal op 10 juni verreden worden. De Baloise Belgium Tour, een vijfdaagse rittenkoers, gaat door van 14 tot en met 18 juni.