Zijn ploeg krijgt met hackers te maken: Wout van Aert reageert en maakt meteen één iets héél erg duidelijk

Waar een wielerploeg al niet mee te maken krijgt. Is het nu omdat het de ploeg van Wout van Aert is of niet: Jumbo-Visma is in het vizier gekomen van hackers.

Wie donderdagavond nog dacht enkele tweets te lezen op het Twitteraccount van Jumbo-Visma, was eraan voor de moeite. De banner van het account werd omgetoverd tot een afbeelding van een aapje en er stond onder meer 'let's break the matrix.creator' bij. Wout van Aert reageerde donderdag nog op het nieuws over het hacken van de pagina. "Ik heb er nochtans niets mee te maken", was de ludieke reactie van de wielerkampioen. Ze zullen de verdachten elders moeten gaan zoeken. Ik heb er nochtans niets mee te maken 🤷🏼‍♂️ https://t.co/F97cJtj9C6 — Wout van Aert (@WoutvanAert) May 18, 2023 Communcatiemanager Ard Bierens had op Twitter opgeroepen om het account van de ploeg te flaggen. Inmiddels bepalen ze bij Jumbo-Visma zelf weer wat erop komt: een resem retweets van zaken gepost op andere pagina's hebben de zogeheten leegte ondertussen al opgevuld.