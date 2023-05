Remco Evenepoel naar INEOS Grenadiers?: "Ik wens ze veel geluk"

Al lange tijd doet het gerucht de ronde dat INEOS Grenadiers interesse heeft in Remco Evenepoel. Patrick Lefevere heeft nog eens op dat gerucht gereageerd.

INEOS Grenadiers heeft al Geraint Thomas, Egan Bernal, Thymen Arensman en Tao Geoghegan Hart als klassementsrenners. Maar er gaat ook al lange tijd het gerucht te ronde dat de Britse formatie ook interesse in Remco Evenepoel heeft.

In de Giro gaat het gerucht de ronde dat er weer diepgaande interesse zou zijn om Evenepoel over te nemen. Patrick Lefevere reageerde daar ietwat cynisch op. "Wordt dat in de Giro verteld? Tja, over de koers valt er momenteel weinig te vertellen", aldus Lefevere bij Het Nieuwsblad.

En wat als INEOS Grenadiers met een bod komt die niet af te slaan is? "Dan moet ik als correcte zakenman handelen en vragen hoe mijn sponsors en eigenaar Zdenek Bakala daartegenover staan", ging Lefevere verder. "Maar we moeten niet praten over Evenepoel als een sportwagen die je wel of niet verkoopt. Sowieso is het niet zijn stijl om de ploeg in de steek te laten. Als ze willen proberen, wens ik hen veel geluk."