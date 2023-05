🎥 Een indrukwekkende Demi Vollering zet ook de Ronde van Burgos naar haar hand

Demi Vollering heeft de Ronde van Burgos gewonnen. Ze won met overmacht de slotetappe en zette zo ook het eindklassement naar haar hand.

De slotetappe in de Ronde van Burgos was meteen ook de koninginnenetappe. Na een relatief vlakke aanloop lag na 121 km de top van de slotklim naar Lagunas de Neila. In totaal was de klim bijna 12 km lang met stijgingspercentages tot 14%. De steilste stroken lagen vooral op het einde van de klim.

Onderweg waren er enkele ontsnappingen, maar die droegen nooit echt ver. De langste vlucht die het kon uitzingen, was die met Audi Biannic en Alison Jackson, de winnares van Parijs-Roubaix eerder dit jaar. Dat duo werd aan de voet van de slotklim gegrepen.

Op de slotklim bepaalde SD Worx het tempo. Zo werd de groep der favorieten snel uitgedund. Op ruim 9 km van het einde begon Demi Vollering al het tempo te bepalen. Shirin van Anrooij kon er het langste bij blijven, maar ook zij moest uiteindelijk de rol lossen.

Er was niets aan Vollering te doen en ze sloeg meteen ook een dubbelslag. Naast de ritzege pakte ze ook de eindzege in Burgos. Vollering won de slotetappe voor Erica Magnaldi en Silvia Persico, die van Anrooij in de slotfase nog hadden bijgehaald.