Lennert Van Eetvelt spoelt moeilijke periode door met knappe zege in Franse beloftekoers

Lennert Van Eetvelt heeft de 4e etappe in de Alpes Isère Tour gewonnen. Hij kwam solo aan en spoelde zo een moeilijke periode door.

Bij een dopingcontrole in de Tour des Alpes Maritimes et du Var werd er een verboden substantie in het lichaam van Lennert Van Eetvelt gevonden. Die was afkomstig van een neusspray, wat hij bij de controle ook vermeld had. Toch werd hij eind april door zijn team op non-actief gezet.

Een maand later was de hele zaak uitgeklaard en werd zijn naam gezuiverd. Van Eetvelt trok met Lotto Dstny dan maar naar de Alpes Isère Tour, een Franse beloftenkoers.

In de 2e etappe werd hij al eens 7e, maar in de 4e etappe pakte hij uit met een mooi nummer. Hij reed weg van alles en iedereen en won met meer dan een minuut voorsprong. Ook werd hij de nieuwe leider. Zondag kan hij ook de eindzege op zak steken.