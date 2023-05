SD Worx in Thüringen andermaal aan het feest: deze keer is het de beurt aan Lorena Wiebes, 3 Belgen in de top 10

Opnieuw is de etappe in de Thüringen Ladies Tour door een renster van SD Worx gewonnen. En opnieuw was het een andere renster. Lorena Wiebes won de 5e etappe en nam ook de leiderstrui van ploeggenote Mischa Bredewold over.

De voorlaatste etappe in de Thüringen Ladies Tour vertrok in Schmalkalden. Na een lange lus kwam het op het plaatselijke circuit terecht. De finish lag in Schmalkalden en er moest een plaatselijke ronde afgewerkt worden. In de rit van zo'n 134 km ging het voortdurend stevig op en af. Margot Vanpachtenbeke was een van de 1e rensters die aanviel, maar op de vroege klim werd ze met haar medevluchters alweer gegrepen. Daarna was het tot na de afdaling wachten vooraleer er een nieuwe aanvalspoging was. Laura Molenaar en Franziska Brausse reden lange tijd voor het peloton uit, maar werden voor de finale alweer gegrepen. Ondertussen was het peloton al fel uitgedund. Op de lastige omloop werd er slag om slinger gedemarreerd. Zo probeerde Lotte Kopecky het 2 keer, maar ze raakte nooit weg. In de slotkilometers zette SD Worx de sprinttrein voor Lorena Wiebes op. De Nederlandse boekte eenvoudig haar 7e zege van het seizoen en won voor Marta Bastianelli en Marta Lach. Marthe Goossens werd 5e, Julie De Wilde 7e en Kopecky 8e. Wiebes wordt ook de nieuwe leidster.