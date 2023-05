Caleb Ewan boekt 1e zege van het seizoen en kijkt al naar de toekomst

Caleb Ewan won zaterdag de GP Marcel Kint, die tegenwoordig de Van Merksteijn Fences Classic heet. Het was een deugddoende zege en na de race keek hij al naar de Tour.

De GP Marcel Kint (of de Van Merksteijn Fences Classic) eindigde op een massasprint. Tim Merlier ging als 1e aan, maar Caleb Ewan remonteerde hem nog.

Zo pakte Ewan zijn 1e zege van het seizoen, als je de Schwalbe Classic (een criterium in Australië) niet meetelt. "Dit was waarschijnlijk de slechtste start van mijn carrière", liet hij na afloop via Lotto Dstny weten. "Dus ik had deze zege echt nodig."

Het doel van Ewan ligt deze zomer in de Tour waar hij ritzeges wil pakken. "Ik wilde niet naar de Tour de France trekken zonder een overwinning op mijn naam. Hopelijk geeft dit me het vertrouwen dat ik nodig had en gaat de bal nu aan het rollen", besloot hij.