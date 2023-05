Lotte Kopecky maakt dominantie van SD Worx in Thüringen helemaal af en slaat nog dubbelslag

Lotte Kopecky heeft een dubbeslag geslagen in de LOTTO Thüringen Ladies Tour. Ze won de slotetappe en pakte ook nog de eindzege.

SD Worx domineerde al de hele week in Thüringen. De ploeg van Lotte Kopecky won al alle vijf de ritten en stond dus ook aan de leiding in het klassement met Lorena Wiebes.

En SD Worx nam het ook in de laatste etappe allemaal in handen. Bij een tussensprint had Lotte Kopekcy al 6 seconden gepakt, waardoor ze ook virtueel leidster werd in het klassement. Ze had namelijk 4 seconden achterstand op Wiebes.

Wiebes reed daarna weg uit het peloton, maar werd op het laatste klimmetje van de dag weer bijgehaald. Lotte Kopecky ging erop en erover en reed de laatste 15 kilometer alleen naar de finish.

Kopecky won met een halve minuut voorsprong op Wiebes, Roseman-Ganon werd derde. Kopecky pakte zo ook nog het eindklassement mee, met haar ploeggenotes Wiebes en Bredewold op plekken twee en drie.

Results powered by FirstCycling.com