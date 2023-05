Opluchting bij Thibau Nys na eerste profzege in Noorwegen, maar zijn honger is nog lang niet gestild

In de Ronde van Noorwegen heeft Thibau Nys zijn eerste profzege gepakt. Nys is vooral opgelucht dat hij die eindelijk te pakken heeft.

Thibau Nys was aan een sterk seizoen bezig met al tweede plaatsen in de Ronde van Romandië en de Ronde van Hongarije. Ook in de Ronde van Noorwegen was Nys sterk begonnen met al een zesde en vierde plaats.

Maar in de tweede etappe in lijn was Nys de sterkste in de lastige slotkilometer. "Ik moest proberen een gat te creëren, want ik weet dat ik zo’n aankomst behoorlijk explosief ben. Daardoor kon ik ook een beetje ontploffen in de laatste vijftig meter, want het gat was al geslagen. Het pakte perfect uit."

"Ik ben blij om eindelijk die zege te pakken. Ik was er al vaak dichtbij dit jaar. Het team deed geweldig werk om me voorin te houden en alles bij elkaar te houden. Ik denk dat Jasper (Stuyven, nvdr.) een geweldige lead-out deed. Toen ik aanging, wist ik dat niemand in de buurt zou komen."

Eindklassement?

Nys staat nu derde in het klassement, maandag volgt nog een lastige rit in Stavanger. "We gaan proberen om voor een mooie afsluiter te zorgen en ook voor de ritwinst te gaan. Ik voel me geweldig en heel goed in het team. Ik leef een mooi leven op het moment."