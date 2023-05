Lotte Kopecky wint nog maar haar 2e rittenkoers: "Ik ben blij dat ons plannetje gelukt is"

Lotte Kopecky heeft de Thüringen Ladies Tour gewonnen. Het is nog maar de 2e keer dat ze een rittenkoers wint.

Tijdens de slotrit van de Thüringen Ladies Tour ging Lotte Kopecky solo. Ze ging op en over de eerder ontsnapte Lorena Wiebes en won uiteindelijk met overmacht de slotrit en het eindklassement in Thüringen.

Ik was verrast dat Wiebes die aanval nog in de benen had", zei Kopecky na afloop van de wedstrijd. "Ze had tijdens de etappe al veel voor de ploeg gewerkt, maar ze vroeg of ze mocht aanvallen en de ploegleiding gaf groen licht. Het was perfect om nadien naar haar te kunnen springen. Alles draaide heel goed uit en ik ben blij dat ons plannetje gelukt is."

Voor Kopecky is het nog maar de 2e keer dat ze een rittenkoers kon winnen. In 2021 won ze de Lotto Belgium Tour. "Een eindklasssement winnen, is niet gemakkelijk. Je moet iedere dag bij de pinken zijn", verklaarde Kopecky. "Het is me nog niet zo vaak gelukt. Dus ik ben erg blij om deze rittenkoers op mijn palmares te zetten."