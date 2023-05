📷 Julian Alaphilippe bereidt zich met wat extra gewicht voor op de Dauphiné

Julian Alaphilippe zit in de laatste fase van zijn voorbereiding op de Dauphiné en de Tour. En dat deed hij in goed gezelschap.

Julian Alaphilippe is weer niet aan zijn beste seizoen bezig, maar won in februari wel de Faun-Ardèche Classic. In het voorjaar kon hij echter wel geen potten breken, met een elfde plaats in Milaan-Sanremo als beste resultaat.

Sinds Luik-Bastenaken-Luik eind april reed Alaphilippe geen wedstrijd meer. Hij trok samen met enkele ploegmaats naar de Sierra Nevada om op hoogtestage te gaan.

Komende zondag staat Alaphilippe aan de start van de Dauphiné, in juli rijdt hij weer de Tour. Zijn laatste dagen spendeerde Alaphilippe nog met zijn vrouw Marion Rousse en zijn zoontje Nino.

De tweevoudige wereldkampioen trok erop uit voor een fietstochtje met zijn vrouw en zoon, die mee ging in een kar. En het was Alaphilippe die de kar van Nino, met de glimlach, trok. Ook berop.