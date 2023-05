📷 Wout van Aert is na drie weken weer terug in België en laat meteen weer van zich spreken

De stage in Spanje zit erop voor Wout van Aert. Na drie weken is hij weer in het land.

Sinds 8 mei zat Wout van Aert met heel wat ploegmaten in Spanje om zich met een eerste hoogtestage voor te bereiden op de Tour. Eigenlijk was het bijna de hele Tourploeg van Jumbo-Visma die in Spanje zat.

Benoot, Kruijswijk, Laporte, Van Aert, Van Hooydonck, Vingegaard, Kelderman en Van Baarle hebben zich de afgelopen drie weken intensief. Het grootste deel van die ploeg, met Vingegaard als kopman, rijdt vanaf zondag de Dauphiné.

Even terug in België

Sinds 29 mei zit de hoogtestage er echter op en is Van Aert terug naar België gekeerd. Een dag later maakte hij samen met Daan Soete al weer een eerste trainingsritje van zo'n 64 kilometer. En Van Aert zette meteen een KOM neer op Strava. Enkele uren later legde hij nog 26 kilometer af op Zwift.

De ploeg die de Dauphiné rijdt, trekt dan voor een tweede hoogtestage naar Tignes. Van Aert rijdt op dat moment dan in Zwitserland. In de aanloop naar die rittenkoers gaat Van Aert nog even naar een berghut in Diavolezza, waar hij op 3000 meter hoogte nog wat extra zal trainen.