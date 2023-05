Louis Vervaeke schetst beeld van Remco Evenepoel als kopman: "Dat vind ik gewoon de max"

Louis Vervaeke koerst vaak met Remco Evenepoel en kan hem dus goed inschatten. Ook hoe hij is als kopman.

Louis Vervaeke maakte vorig jaar de overstap naar de ploeg van Patrick Lefevere en is nu een van de vaste pionnen in de ploeg als Remco Evenepoel aan de start staat.

Zo was Vervaeke erbij tijdens de twee successen van Evenepoel in Luik-Bastenaken-Luik alsook tijdens zijn eindzege in de Vuelta. In de afgelopen Giro zou Vervaeke weer een belangrijke rol spelen voor Evenepoel.

Zover kwam het dus niet door de coronabesmetting van Evenepoel en twee dagen later moest ook Vervaeke opgeven met een positieve test. Maar Vervaeke is dus de geknipte man om Evenepoel in te schatten als kopman.

Luik-Bastenaken-Luik

"Hij is wel redelijk autoritair, zelfzeker vooral. Dat vind ik vree wijs, dat een kopman zo zelfzeker is", zegt Vervaeke bij Vals Plat. Zo haalt hij het voorbeeld van Luik-Bastenaken-Luik aan van dit jaar.

De ploeg wou daar zoveel mogelijk renners aan de voet van La Redoute krijgen, maar Evenepoel had bij de Côte de Mont-le-Soie (op 100 kilometer van de meet) al laten weten dat hij zich super voelde. "Dat vind ik gewoon de max, dat hij niet bang is om koers te maken", zegt Vervaeke nog.