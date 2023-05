Straffe statistiek: Girowinnaar Primož Roglič is Eddy Merckx voorbij gestoken

Bij zijn derde poging is het eindelijk gelukt: Primoz Roglic heeft de Giro gewonnen. En de Sloveen steekt daarmee zelfs Eddy Merckx voorbij.

Primož Roglič heeft met de Giro voor de vierde keer in zijn carrière een grote ronde gewonnen. Na drie keer de Vuelta (2019, 2020 en 2021) heeft hij nu ook de Giro op zak.

In 2019 werd Roglič al eens derde in de Giro, Carapaz won toen verrassend die Giro voor Vincenzo Nibali. Maar nu was het dus wel prijs, nadat hij in de tijdrit op de laatste dag nog Geraint Thomas uit de roze trui reed.

Beter dan Merckx

Naast zijn zeges in de Giro en de Vuelta won Roglič ook heel wat van de zeven belangrijkste rittenkoersen van een week. Hij won twee keer Tirreno-Adriatico, twee keer de Ronde van Romandië en één keer Parijs-Nice, de Ronde van Catalonië en de Dauphiné.

Van de 7 belangrijkste rittenkoersen in de WorldTour won Roglič er dus al 9 in totaal, enkel de Ronde van Zwitserland ontbreekt. Eddy Merckx won in totaal 8 van die rittenkoersen.

In de grote rondes blijft Merckx wel de absolute nummer één met 11 eindzeges, Roglič komt met zijn 4 eindzeges wel dichter bij de top 10, maar ontbreekt nog altijd een zege in de Tour.