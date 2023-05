Thibau Nys blikt terug en vooruit na zijn eerste profoverwinning: "Dat is een leuke vaststelling"

Thibau Nys keert terug van de Ronde van Noorwegen met een eerste profzege op zak. De jonge Belg eindigde ook derde in het eindklassement en voelt zich groeien als renner.

Met tweede plaatsen in de Ronde van Romandië en de Ronde van Hongarije was Thibau Nys al een goed seizoen bezig op de weg. Maar in de Ronde van Noorwegen heeft hij eindelijk kunnen toeslaan.

Nys won de tweede rit in lijn en werd ook derde in het eindklassement. Op zijn 20ste en in zijn eerste echte seizoen op de weg doet Nys dus al mee met de grote jongens. En dat voelt hij zelf ook.

Nog veel progressiemarge

"Ik voel dat ik stilaan een ‘motor’ aan het uitbouwen ben. Dat ik die hoge wattages kan duwen en goed kan volgen, zeker ook bergop. Leuke vaststelling" zegt Nys bij HLN.

Hij denkt dan ook dat hij in de toekomst in soortgelijke wedstrijden als de Ronde van Noorwegen, met enkele klimmetjes onderweg, kan toeslaan door zijn sterke sprint op het einde.

"Ik heb nog veel progressiemarge. Het is zaak nu om rustig te blijven, beide voetjes op de grond te houden en hard te blijven verder werken", is Nys wel realistisch.