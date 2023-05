Toeschouwer en ex-ploegmaat die Roglič hielp doet zijn verhaal: "Dat was het enige wat ik wilde"

Primož Roglič (33) stond in de klimtijdrit plots stil toen zijn ketting eraf viel. Een toeschouwer duwde Roglič weer in gang en dat bleek achteraf geen onbekende te zijn voor Roglič.

Het was één van de momenten van de Giro: Primož Roglič stond plots stil in de klimtijdrit. Zijn ketting was er namelijk afgevallen. Roglič bleef rustig en legde zijn ketting er weer op.

Met dank aan ex-ploegmaat

Maar hij stond net stil op een heel steil stuk. Gelukkig was er een mecanicien en ook een toeschouwer op hem weer in gang te duwen. Het bleek om Mitja Mežnar te gaan, een voormalig teamgenoot uit het Sloveense schansspringteam waarmee Roglič WK-goud pakte.

In de Sloveense media deed Mežnar al zijn verhaal. "Ik was in shock toen ik Primož daar zag staan. En dan reageerde ik volkomen instinctief. Het enige wat ik wilde, was om Primož zo snel mogelijk in beweging te krijgen, zodat hij z’n strijd kon voortzetten. Het ging allemaal zó extreem snel."

Bij Cyclingnews bedankte Roglič zijn ex-ploegmaat. "Gelukkig was hij er. Het was zo steil dat het moeilijk was uit eigen houtje opnieuw op gang te komen. Godzijdank had ik het geluk een beetje aan mijn zijde. Ik moet hem ongelofelijk hard bedanken."