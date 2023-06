Het karakter van Primoz Roglic: "Hij heeft zijn eigen bubbel rond hem"

Louis Vervaeke kwam de afgelopen maanden Primoz Roglic verschillende keren tegen. In Vals Plat beschreef hij hoe de winnaar van de Giro is.

"Primoz Roglic is wat schuchter en leeft meer in zijn eigen wereld", vertelde Louis Vervaeke in Vals Plat. "Hij is wel vriendelijk, maar je gaat niet spontaan een gesprek met hem beginnen."

Voor de Giro kwamen ze elkaar in Tenerife tegen waar ze de Giro voorbereiden. "Meer dan een goedemorgen kwam er niet van", sprak Vervaeke over Roglic. "Hij heeft zo zijn eigen bubbel en die is vrij afgesloten."

Vervaeke vergeleek ook met Bahrain Victorious die ploeg was daar onder meer door Damiano Caruso en Jack Haig vertegenwoordigd. "Zij kwamen dan wel af en toe spontaan babbelen, maar Roglic niet. Ik heb wel het gevoel dat hij heel goed met zijn ploegmaats kan opschieten", besloot Vervaeke.