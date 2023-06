Jan Bakelants staat voor loodzware uitdaging: "Ik moet mijzelf toch iets wijsmaken"

Jan Bakelants stopte vorig jaar met profwielrennen, maar is nog altijd bezig. Zo is hij tegenwoordig druk bezig met gravel.

Jan Bakelants neemt komende zaterdag deel aan de Unbound Gravel, de grootste gravelkoers ter wereld. Het wordt ook wel het officieuze WK gravel genoemd. De wedstrijd is zo'n 330 kilometer lang en bevat ruim 3000 hoogtemeters.

Bakelants reed al twee gravelwedstrijden als voorbereiding. In Valkenberg werd hij 6de, in Aken 10de. Daardoor is Bakelants al geplaatst voor het officiële WK in Italië, later dit jaar.

Niet geoefend op lekke band vervangen

Voor de Unbound hoopt Bakelants ook op de top tien. "Wellicht onderschat ik het daarmee schromelijk, maar ik moet mijzelf toch iets wijsmaken om mijn gebrek aan voorbereiding te camoufleren", zegt hij bij Sporza.

Ook pech loert om de hoek in de Unbound, want in tegenstelling tot op de weg moet Bakelants bij een lekke band zelf aan de slag. "Als je geoefend bent, kan dat vrij snel gaan. Helaas ben ik dat niet."