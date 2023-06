Alpecin-Deceuninck-renner slaat een dubbelslag in Oostenrijk

Timo Kielich heeft in de Oberösterreich Rundfahrt een dubbeslag geslagen. Hij won de 1e etappe en nam zo de leiderstrui van Lander Loockx over.

Donderdag begon de Oberösterreich Rundfahrt met een ultrakorte proloog. Lander Loockx won die, maar zijn voorsprong was beperkt.

In de 1e etappe trok het peloton over geaccidenteerde wegen naar kuuroord Geinberg. Ook lag de aankomst op een helling. Op die klim bleek Timo Kielich de beste en zo schreef hij de 1e etappe op zijn naam.

Kielich die voor de gelegenheid voor de opleidingsploeg van Alpecin-Deceuninck reed, had aan de streep een seconde voorsprong op Nicklas Amdi Pedersen en 3 seconden op het peloton. Zo nam de Belg de leiderstrui van Loockx over. Hij heeft in het klassement een voorsprong van 6 seconden op Pedersen en 10 seconden op Loockx.

De rittenkoers in Oostenrijk duurt nog tot zondag. Zaterdag volgt een nieuwe geaccidenteerde rit. Zondag wacht een stevige aankomst bergop.