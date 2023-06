Jan Bakelants neemt geen risico's voor loodzware wedstrijd: "Ik heb alle mogelijke scenario's een optie"

Jan Bakelants rijdt zaterdag de Unbound Gravel. Dat is een van de zwaarste gravelraces van het jaar. Hij staat er zonder sponsor aan de start, maar kon wel op wat hulp rekenen.

Het parcours van de Unbound Gravel is loodzwaar. Door de staat Kansas in de Verenigde Staten gaat het heel de tijd op en af. "Naar het schijnt zijn er 3000 hoogtemeters", weet Jan Bakelants bij Sporza.

Ook een passage langs de Flint Hills is er weer bij. Daar zijn er heel wat hoogtemeters, maar er is daar ook heel wat gevaar op lekke banden. En ook de weersomstandigheden zijn afwisselend. Zo was het lange tijd warm en stoffig, maar tijdens de verkenning kwam Bakelants in een zware regenbui terecht. "Ik verwacht veel modder", denkt hij.

Zo zou de materiaalkeuze wel eens belangrijk kunnen worden. "Ik heb geen specifieke sponsor. Dus ik heb alle bandensoorten gekocht", aldus Bakelants. "Voor alle mogelijke scenario's heb ik een optie. Dat geldt ook voor de breedte van de band."

Eerder besprak Bkelants samen met trainingsmakker en veldrijder Daan Soete ook al het materiaal: "Hij is een goede raadgever, maar gravel is natuurlijk geen cross. Er zijn niet zoveel bochten. Grip is dus niet zo belangrijk en daardoor mag je voor een snelle set-up gaan."