Veldrijder wint ultrakorte proloog in Oostenrijk, geen 3 op een rij voor Daan Soete

Lander Loockx heeft de proloog in de Oberösterreich Rundfahrt gewonnen. In de straten van Linz was hij een zucht sneller dan Alberto Bruttomesso en Daan Soete.

In de Oberösterreich Rundfahrt stond er traditioneel de ultrakorte proloog in de straten van Linz op het programma. De omloop was slechts 600 meter lang, maar liep wel vervelend op.

De laatste 2 seizoenen was die proloog een kolfje naar de hand van Daan Soete. Ook deze keer stond hij aan de start, maar deze keer moest hij met een 3e plaats tevreden zijn.

De zege was voor een andere veldrijder. Lander Loockx, ploegmaat van Soete, was na 2e plaatsen in 2021 en 2022 deze keer wel de snelste. Hij won met een seconde voor Alberto Bruttomesso en Soete. In de rest van de top 10 vonden we nog 3 andere Belgen. Victor Van De Putte werd 4, Emiel Verstrynge 6e en Timo Kielich 9e.

Loockx is na de proloog ook de 1e leider in Oostenrijk. De rittenkoers duurt nog tot zondag en eindigt met een stevige aankomst bergop. Vrijdag en zaterdag staan er geaccidenteerde etappes op het programma.