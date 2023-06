🎥 Lampaert neemt u met update op wereldbekende tonen meer dan 25 jaar terug in de tijd: "Altijd makkelijker afzien"

De meest recente wielerwedstrijd waar Yves Lampaert aan deelnam, was de Ronde van Hongarije. Nadat die midden mei afgelopen was, trok Lampie samen met enkele ploegmaats op stage. De boerenzoon bezorgt het wielerpubliek hier een update over via sociale media.

Inmiddels is het trainingskamp van Soudal Quick-Step al twee weken aan de gang en zijn de renners nu bezig aan de laatste dagen van de stage. "Regen, zon, maar vooral hard werk", schetst Lampaert de omstandigheden op Twitter. "Het is altijd 'gemakkelijker' om af te zien samen met de wolven dan alleen."

