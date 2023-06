Bom in het Belgische wielrennen: Shari Bossuyt test positief op zelfde product als Toon Aerts

Shari Bossuyt (22) staat voorlopig aan de kant nadat er in haar lichaam sporen van Letrozole Metabolite zijn gevonden. Het gaat om hetzelfde product waardoor Toon Aerts nu al meer dan een jaar aan de kant staat.

Shari Bossuyt is door haar ploeg Canyon//SRAM op non-actief geplaatst nadat er bij haar een minieme hoeveelheid van het verboden product Letrozole Metabolite werd aangetroffen.

De positieve test gebeurde op 19 maart tijdens de derde rit van de Ronde van Normandië, die Bossuyt won. Het gaat om een minieme hoeveelheid, dus wordt er van uit gegaan dat het om onbewust gebruik gaat.

Opvallend is dat daags voor de positieve test van Bossuyt de tweede etappe aankwam in Flamanville, waar ook Toon Aerts positief testte op het product. Aerts kreeg een schorsingsvoorstel van 2 jaar, maar ging in beroep bij het ADT, maar wacht nog op een uitspraak.

Maandag 5 juni om 10 uur geven Bossuyt en haar manager meer uitleg over de zaak op een persconferentie.