Jan Bakelants werkt loodzware Unbound Gravel met verve af, Thijs Zonneveld afgevoerd na zware valpartij

Jan Bakelants heeft zijn avontuur in de Unbound Gravel tot een goed einde gebracht. Heel wat minder verging het Thijs Zonneveld, die zwaar ten val kwam.

Jan Bakelants trok met gezonde ambitie naar de Verenigde Staten voor de Unbound Gravel, met zo'n 330 kilometer en 3000 hoogtemeters een van de zwaarste gravelwedstrijden ter wereld.

Door de vele regen was een deel van het parcours erg modderig geworden en dat speelde Bakelants in de eerste 20 kilometer parten. Hij kon nooit helemaal aansluiting vinden bij de kop van de koers maar schoof wel mooi op.

Van de 24ste naar de 15de en uiteindelijk op de 14de plaats finishte Bakelants na 10 uur 47 minuten en 59 seconden. Zo'n 40 minuten eerder klopte de Amerikaan Keegan Swenson ex-profwielrenners Petr Vakoc (2de) en Laurens ten Dam (4de) in de sprint.

Ook journalist Thijs Zonneveld nam deel, maar hem verging het heel wat minder. De Nederlander kwam in een afdaling zwaar ten val en liep daarbij schade op aan zijn knie. Hij vreesde voor een breuk in zijn knieschijf, maar hield er 'slechts' een gescheurde kniepees aan over.