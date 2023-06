En of het iets is om naar uit te kijken: Soudal Quick-Step schetst de verwachtingen voor Remco Evenepoel in Zwitserland

Wie kijkt er nu niet uit naar de terugkeer van Remco Evenepoel in het peloton? In Zwitserland kan Soudal Quick-Step opnieuw op hem rekenen.

In de Ronde van Zwitserland zal Evenepoel voor het eerst opnieuw een rugnummer opspelden sinds zijn opgave in de Giro. Vooral het feit dat er in totaal 38,4 tijdritkilometers in het parcours zijn opgenomen, moet hem zeker en vast bevallen.

Wellicht heeft dat ook meegespeeld in zijn keuze om de Ronde van Zwitserland te rijden en niet de Baloise Belgium Tour. "We hebben Remco terug bij de ploeg en we kijken er naar uit", trapt Geert Van Bondt een open deur in.

De twee tijdritten liggen Remco Evenepoel

"De twee individuele tijdritten liggen hem", weet de sportdirecteur van Soudal Quick-Step ook. "Remco keert juist terug na ziekte. We nemen het dus gewoon dag per dag en kijken wat hij kan doen in de bergen. We hebben ook James Knox die hem daar kan helpen."