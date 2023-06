Bizar verhaal: Gestolen fietsen van Jens Adams duiken plots op in Rusland: "Allesbehalve een leuk verhaal"

Jens Adams werd in februari het slachtoffer van een inbraak. Er verdween voor 27.000 euro aan fietsen en ander materiaal en dook plots op in Rusland.

De diefstal bij Adams was geen alleenstaand geval vertelt hij bij Het Nieuwsblad. In zijn buurt zijn er nog wel inbraken geweest in dezelfde periode als bij hem. Maar Adams weet intussen waar zijn fietsen zijn.

Hij kreeg namelijk een bericht van iemand uit Rusland die de gestolen fietsen van Adams zag staan op een Russische tweedehandswebsite doordat de naam van Adams gegraveerd is op één van de fietsen.

De man had intussen de fiets van Adams al gekocht. "Hij voelt zich schuldig omdat hij betaald heeft voor een gestolen fiets, maar hij kan er zelf ook niks aan doen. Die man probeert mij echt wel te helpen", zei Adams.

Financiële kater

Adams ging ook naar de politie, maar door de huidige omstandigheden is samenwerken met Rusland natuurlijk onmogelijk. Voor het komende crossseizoen heeft Adams dan ook nog nieuwe fietsen nog.

Die worden deels gesponsord, maar niet helemaal waardoor Adams met een dubbele financiële kater achterblijft. "Ik hoop dat er nog een oplossing komt, maar voor mij is dit allesbehalve een leuk verhaal."