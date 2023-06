🎥 Alweer prijs! Thibau Nys trekt topvorm door in Zwitserland en knalt naar zijn tweede profzege

Thibau Nys heeft de Grosser Preis des Kantons Aargau gewonnen in Zwitserland. In de sprint was hij sneller dan Marc Hirschi en Pello Bilbao.

Thibau Nys (20) lijkt in de vorm van zijn leven te zitten. Na een overwinning in de Ronde van Noorwegen en de derde plaats in het eindklassement heeft de jonge Belg nu ook in Zwitserland gewonnen. In de Zwitserse eendagskoers Grosser Preis des Kantons Aargau, waar de renners acht keer de Rotberg (7,1 km aan 3,8 procent) moesten beklimmen, was Nys de snelste van een uitgedund peloton. In de laatste vijf kilometer probeerde de winnaar van vorig jaar, Marc Hirschi, nog weg te rijden, samen met Victor Lafay, maar zij werden al snel weer gegrepen door het werk van de ploegmaten van Nys, Tony Gallopin en Filippo Baroncini. Het kwam tot een sprint in Leuggern en Nys won net zoals in Noorwegen overtuigend. Hirschi werd tweede, Bilbao derde. Woensdag staat Nys aan de start van de Baloise Belgium Tour. Thibau Nys wins #GPKantonAargau 🔥 pic.twitter.com/NCDaV4Ufnz — Eemeli (@LosBrolin) June 9, 2023 Results powered by FirstCycling.com