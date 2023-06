🎥 Onwaarschijnlijk: rensters moeten tussen auto's slalommen in slotkilometers van Franse rittenkoers

In de Tour des Pyrénées hebben de vrouwen heel wat obstakels moeten ontwijken. Onder meer auto's reden in de laatste kilometers op het parcours.

De Zuid-Afrikaans Ashleigh Moolman heeft de de eerste rit in de Tour des Pyrénées voor de Britse Anna Henderson en de Nederlandse Loes Adegeest. Dat iedereen heelhuids aan de finish kwam, was al een wonder.

In de laatste kilometers moesten de rensters onder meer auto's, bestelwagens, een bus en ook enkele voetgangers die op terrassen rondwandelden ontwijken.

De Tour des Pyrénées duurt nog tot zondag. Zaterdag eindigt de rit op Hautacam, daar zouden de rensters minder last moeten hebben van verkeer.