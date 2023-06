Sven Nys komt uitstekend nieuws voor de fans van Thibau Nys: "Hij komt terug"

Thibau Nys maakte onlangs indruk in de Ronde van Noorwegen met een ritzege en een derde plaats in het eindklassement. Binnenkort is hij weer in België te bewonderen.

In tegenstelling tot Mathieu van der Poel staat Thibau Nys zaterdag niet aan de start van Dwars door het Hageland, een koers in zijn eigen streek. Nys rijdt vrijdag namelijk de GP Kanton Aargau in Zwitserland.

Toch had Thibau Nys volgens zijn vader Sven Nys wel degelijk kans gemaakt op de overwinning in Dwars door het Hageland. "Het is een koers die op zijn lijf geschreven is. Die aankomst ligt hem heel goed", zegt hij bij Sporza.

Maar Nys rijdt dus in Zwitserland. Niet voor lang echter, want in tegenstelling tot zijn ploegmaats in Aargau staat Nys zondag niet aan de start van de Ronde van Zwitserland.

"Hij komt terug voor de Baloise Belgium Tour", zegt Sven Nys nog. Vanaf woensdag 14 juni strijdt Nys daar onder meer tegen Jakobsen, Van der Poel en Philipsen. Het wordt de eerste wedstrijd van Nys in België sinds de Bredene Koksijde Classic eind maart.