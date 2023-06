Thibau Nys op roze wolk nadat hij Hirschi klopt en superbelangrijke stap in carrière zet: "Als je me dit gezegd had..."

Marc Hirschi, een ex-winnaar van de Waalse Pijl, kloppen? Thibau Nys kan het afvinken op zijn lijst met knalprestaties als wielrenner.

Zijn overwinning in de GP Aargau is nog maar eens een bewijs van wat voor een mooie toekomst er is weggelegd voor Thibau Nys als wegrenner. "Dit is ongelooflijk. Als je me dit voor het seizoen gezegd had, had ik je niet geloofd. Ik weet dat het in de toekomst met ups en downs zal gaan, maar ik kan enkel van deze momenten genieten."

TWEEDE ZEGE VAN HET JAAR

Nys had eerder ook al een etape gewonnen in de Ronde van Noorwegen. "Ik ben heel dankbaar voor de kansen die ik krijg van de ploeg en ik ben blij dat ik het al voor de tweede keer dit jaar kon afmaken. Ik leef op een roze wolk en ik hoop dat het zo kan blijven gaan."

Bij de winst op Zwitserse bodem werd het plan voor de finale perfect uitgevoerd. "Ik zei Filippo Baroncini om als derde of vierde de laatste bocht in te gaan en dan voluit te sprinten. Daarna kon ik het wel afmaken. Dit was uit het boekje. De laatste kilometer ging perfect. Op 200 meter van de meet voelde ik al dat ik ging winnen."