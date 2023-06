José De Cauwer weet heel goed waarmee Julian Alaphilippe bezig is

De Dauphiné heeft enkele winnaars en verliezers getoond. Dat zal hoe dan ook zijn gevolgen hebben voor de Tour de France.

Zo was David Gaudu, toch de Franse hoop voor de Tour de France dit jaar, helemaal niet op de afspraak. Dat heeft zijn gevolgen voor dit jaar, maar ook voor de toekomst.

Goed nieuws voor de Fransen was dan weer Julian Alaphilippe. “Het is eigenlijk wel een soort van wederopstanding. Ik denk dat iedereen Alaphilippe zo wil zien koersen: opnieuw gretig en meedoen. Dat hij dan een keer tegen de lamp loopt, is niet erg”, zegt José De Cauwer bij Sporza.

Wat Alaphilippe meteen ook een van de kandidaten voor de gele trui in de eerste week van de Tour maakt. “Ja, maar er zijn nog wel enkele anderen. Dan denk ik in de eerste plaats aan Wout van Aert en Mathieu van der Poel.”

Alaphilippe heeft immers een goede periode nodig, want zijn contract zit er bijna op bij Lefevere. “Het zou in elk geval een enorme opsteker zijn voor hemzelf en zijn ploeg. Alaphilippe is volgend jaar einde contract en zou zeker nog wel ergens een mooi contract willen versieren. Of dat bij de ploeg van Patrick Lefevere zal zijn, dat is nog maar de vraag.”