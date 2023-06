Veel lof voor ingesteldheid Thibau Nys, meteen ook compliment voor papa Sven en mama Isabelle: "Goede opvoeding"

Thibau Nys gaat met grote schreden vooruit in het profwielrennen. Ook papa Sven en mama Isabelle delen in de complimenten, want vooral de attitude van Nys jr. valt erg in de smaak.

In zijn eerste jaar als wegrenner bij de profs zit Nys al aan twee overwinningen. Het succes komt vroeger dan verwacht, ploegleider Steven de Jongh verklaart bij Sporza waarom. "Natuurlijk druipt het talent af van Thibau. Maar het grote verschil is dat hij het ook kan benutten." © photonews De Nederlander doelt hiermee op zijn stressbestendigheid. "Veel talenten breken nooit door omdat ze niet met een bepaalde druk om kunnen gaan, maar Thibau heeft daar geen last van. Hij geeft iedereen het gevoel dat hij het af kan maken. En dus wordt voor 100% zijn kaart getrokken, zonder dat iemand zich daar vragen bij stelt." Voorts is het vooral zijn ingesteldheid die iedereen in de ploeg erg bevalt. "Je ziet dat Thibau een uitstekende opvoeding heeft gehad. Hier is geen kampioen binnengekomen met ego-trekjes, maar iemand die midden in de ploeg staat. Hij toont zich steeds dankbaar naar alle ploegmaats en de stafleden, dat is fijn om te zien."