Thibau Nys stelt zichzelf duidelijk doel in Baloise Belgium Tour: "Daar ben ik niet bezig"

Thibau Nys staat aan de start van de Baloise Belgium Tour een heeft een duidelijke ambitie. Hij wil een rit winnen.

Met twee overwinningen op korte tijd wordt Thibau Nys plots naar voren geschoven als een van de topfavorieten voor de Baloise Belgium Tour. Al heeft hij met Mathieu van der Poel wel een serieuze tegenstander.

Nys kijkt vooral uit naar de rit in en rond naar Durby, waar op 176 kilometer meer dan 3000 hoogtemeters moeten worden overwonnen. "Maar we gaan zien. Het zou ook kunnen dat ik op minuten gereden word", zei Nys bij In de Leiderstrui.

"Maar in de vorm waarin ik nu verkeer moet ik normaal gezien altijd in de finale aanwezig kunnen zijn. Dat is nog een heel groot verschil met winnen, maar ik ga wel proberen mij te tonen. Met het algemeen klassement ben ik niet bezig, ik ga voor een ritzege."