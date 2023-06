Heel erg duidelijk gesteld wat nu en later verwacht mag worden van Uijtdebroeks: "Potentieel om Tour te winnen"

Cian Uijtdebroeks maakt indruk en zijn potentieel is al langer gekend. Het winnen van de Tour, zou dat ooit in zijn mogelijkheden liggen?

Op de vragen omtrent zijn capaciteiten in grote ronden gaat performance coach John Wakefield in bij Sporza. Dit jaar staat de Vuelta al op het programma van de amper 20-jarige renner. "We leggen Cian geen enkele druk op om een klassement te rijden."

Het belangrijkste is dat Cian in de Vuelta leert hoe het is om een grote ronde te rijden. In goede en kwade dagen. Komt er toch een goede eindnotering uit, des te beter", zegt de man die aan het hoofd staat van het performancelab in Girona.

Ik geloof in Cians kwaliteiten

Is de droom om ooit voor het allerhoogste te strijden in de Tour? "Cian heeft zowel qua mindset en fysiologie de eigenschappen om potentieel de Tour te winnen. Maar dat is een "work in progress" en een doel voor de toekomst. Natuurlijk is de Tour winnen gemakkelijker gezegd dan gedaan. Maar ik geloof in Cians kwaliteiten."