🎥 Wolfpack zet straffe overwinning van Alaphilippe op deze manier in de verf en dat belooft voor volgende afspraak

In de tweede etappe van de Dauphiné was Julian Alaphilippe in La Chaise-Dieu veruit de meest snedige renner in de slotmeters. Onder meer Carapaz en Laporte moesten hun meerdere erkennen. Soudal Quick-Step heeft over die ritzege een korte video op sociale media geplaatst.

In dit filmpje krijgt u beelden te zien van achter de schermen die dag en verklaart Alaphilippe ook nog eens hoe die overwinning nu juist tot stand gekomen was. Een mooie montage van de tweede zege van het seizoen van de Fransman.

Watch now this video of the one and only @alafpolak1 to get even more excited about next week's French National Championships!https://t.co/kzheqfxvNp