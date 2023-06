Schot in de zaak bij dodelijke ongeval van Davide Rebellin: Duitse chauffeur nu dan toch opgepakt

Ook in de zaak over het dodelijke ongeval met Davide Rebellin is er nieuws. De Duitse chauffeur die verantwoordelijk is voor het ongeval is namelijk opgepakt.

Op 30 november 2022 werd Davide Rebellin (51) in Italië aangereden door een Duitse vrachtwagenchauffeur. De chauffeur reed echter door en probeerde zo zijn verantwoordelijkheid te ontlopen.



Een dag later werd hij echter al opgespoord door de Duitse politie, maar werd niet opgepakt omdat het misdrijf niet onder Duitse wetgeving valt en dus liep hij op vrije voeten. Maar nu is hij dus wel opgepakt.



De 62-jarige man zit nu in de cel en binnen de 60 dagen moet het Duitse gerecht beslissen over zijn uitlevering aan Italië waar hij wordt vervolgd voor onopzettelijke doodslag en het niet verlenen van bijstand aan een persoon in nood.



De Duitse chauffeur is geen onbeschreven blad. Zo werd in 2001 een straf door de rechtbank vernietigd waarbij de man door een rood stoplicht reed en zo een ongeluk veroorzaakte. In 2014 werd zijn rijbewijs ingetrokken nadat hij werd betrapt voor rijden onder invloed.